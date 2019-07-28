المهندس فخري المسماري للعنوان : لدينا فائض انتاج بالشبكة العامة ودخلنا مجال الطاقة النظيفة

لعنوان _بنغازي

خص المهندس فخري المسماري رئيس مجلس إدارة الهيأة للكهرباء صحيفة العنوان بتصريحات خاصة حملت الكثير من الأخبار المبشرة بالنسبة للشركة ومشاريعها وانتاجها للطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد .

فائض في الانتاج

وقال المهندس فخري :” أن العجز في انتاج الطاقة بالنسبة للمنطقة الشرقية بات معدوماً تماماً بل تمكنت الهيأة من تحقيق فائض في الانتاج يقدر بحولي 300 ميجا وات ” وأضاف ” هذا الفائض مكننا من بيع طاقة كهربائية تقدر بحوالي 200 ميجا وات لجمهورية مصر العربية استطعنا من خلالها تغطية ديوننا لوزارة الطاقة المصرية التي تراكمت علينا نتيجة امدادات مصر لنا بالطاقة خلال حالات الإطفاء العام التي تكرر وقوعها بشبكتنا خلال السنوات الماضية “.

وبين رئيس الهيأة العامة للكهرباء ” ان المحطة الرئيسية لتغذية الشبكة في المنطقة الشرقية هي محطة شمال بنغازي إضافة لمحطتي الزويتينة والسرير وتمت إضافة مدينة سرت إليها مؤخراً بطلب من نواب المدينة في مجلس النواب “.

صيانة وتطوير

وحول أعمال الصيانة والتطوير للشبكة قال المسماري ” الهيأة العامة للكهرباء تجري بشكل دوري أعمال عمرة وصيانة وتطوير للبكة ماساهم في زيادة الانتاج رغم حصار المصرف المركزي في طرابلس لنا من خلال منعنا من الحصول على الاعتمادات اللزمة لمشاريعنا لأن أغلب الشركات تحتاج لضمانات عبر اعتمادات مستندية من المركزي لمباشرة أعمالها في ليبيا “.

مشاريع جديدة

وحول مشاريع الشركة في المستقبل القريب قال رئيس الهيأة العامة للكهرباء ” وضعنا خطة لمدة ثلاث سنوات بداية من العام 2017 وتمتد حتى العام 2019 تشمل عدداً من المشاريع لتطوير الشبكة وزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية ”

وبين لمهندس فخري ” أن الخطة تهدف لتغطية احتياجات ليبيا من الطاقة وتشمل على إنشاء محطات لتوليد الطاقة في مناطق لملودة وسوسة وبوترابة ، كما ندرس مشروع لإنشاء محطة في غرب مدينة بنغازي بقيمة انتاجية تصل إلى 2000 ميجا وات “.

انتاج الطاقة النظيفة

كما أعلن المسماري ” البدء في تركيب أول محطة متكاملة في ليبيا لانتاج الطاقة من الألواح الشمسية في مدينة الكفرة بقدرة انتاجية تصل إلى 200 بعد الانتهاء من العمال المدنية والخرائط حيث رسى العطاء بالمشروع على الشركة الوطنية الصينية للطاقة المتجددة موضحاً أن هذه أول عملية رجوع للشركات الصينية إلى ليبيا منذ العام 2011 مبيناً أنه بداية العام القادم ستشرع نفس الشركة بتنفيذ مشروع مماثل في منطقة تمنهنت قرب سبها بقدرة انتاجية تبلغ “250” ميجا وات وبهذين المشروعين تدخل ليبيا لأول مرة حقل انتاج الطاقة النظيفة .

قطع الكهرباء بالغرب مقصود !

وحول سؤال للعنوان حول أسباب تذبذب الشركة بالمنطقة الغربية قال المهندس فخري ” عمليات انقطاع الكهرباء غرب ليبيا مقصودة نتيجة ادخال الشركة العامة للكهرباء في طرابلس في خضم الصراع السياسي بين أعضاء المجلس الرئاسي حول الشركة للسيطرة على أكبر عدد من الأعضاء في مجلس إداراتها للحصول على نصيب الأسد من عقودها ومشاريعها مما أثر على كفاءة الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية