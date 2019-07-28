القوّات المسلّحة تتمكّن من أسر قيادي وأربعة عناصر من مليشيات الوفاق في طرابلس

طرابلس 28 يوليو 2019 (وال) -بعد معارك طاحنة تقهقرت خلالها المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق وتكللت بتقدم كبير للقوات المسلحة العربية الليبية، والتي تزامنت مع غارات جوية لمقاتلات سلاح الجو برئاسة أركان القوات الجوية على عدة مواقع للمليشيات الإرهابية في مدينتي مصراتة وسرت .

أكّدت مصادر عسكرية أن قائدًا ميدانيًا وأربعة مقاتلين تابعين لمليشيات الوفاق غير الشرعية، سلموا أنفسهم خلال معارك أمس السّبت إلى كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية .

وفي ذات السياق، أكّدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحاصر مجموعات لمليشيات الوفاق بمحور وادي الربيع وطريق المطار .

أوضحت الشّعبة ـ في بيان لها ـ أنّ القوّات المسلّحة تخوض اليوم الأحد معارك شرسة ضد مليشيات الوفاق، بعدد من المحاور في ضواحي طرابلس، لافتة إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثّقيلة تجددت في محوري الخلة وعين زارة جنوب طرابلس .

وأكّدت أنّ اشتباكات كانت قوية جدًا بالأسلحة الثقيلة في جبهة الخلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الوفاق، إلى جانب سماع صوت مدافع الهاوتزر بكثافة في المنطقة . (وال – طرابلس) ف و

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