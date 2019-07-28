توزيع التطعيمات على المراكز الصحية بمصراتة

شرع مكتب الرعاية الصحية الأولية مصراتة اليوم الاحد في توزيع التطعيمات التي تسلمها من جهاز الإمداد الطبي على المراكز الصحية.

وأوضح مكتب الرعاية الصحية الأولية مصراتة أنه من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل عمل وحدات التطعيم خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأوضح المكتب أن التطعيمات موجودة في مجمع عيادات الغيران، المركز الصحي مرباط، المركز الصحي كرزاز الطبي، المركز الصحي شهداءالمقاصبة، المركز الصحي شهداء الرميلة، المركز الصحي أبو قرين، المركز الصحي رأس الطوبة، المركز الصحي الدافنية، المركز الصحيالسكيرات، وحدة الرعاية الصحية أبو روية، وحدة الرعاية الصحية شاطىء النخيل، العيادة المجمعة زاوية المحجوب، مستشفى قصر أحمد القروي.

وأشار المكتب إلى أن الكميات متوفرة ولا داعي للازدحام تفادياً لإرباك العاملين في وحدات التطعيم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا