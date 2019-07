المتوسط:

واصلت الشركة العامة للكهرباء جهودها في أعمال الصيانة المستمرة في العديد من المناطق.

وقامت فرقة صيانة الكابلات التابعة لقسم الكوابل بإدارة الجهد المتوسط سبها تنفيذ أعمال الصيانة شملت إصلاح كابل محول معطوب بمحطة تحويل 66 / 11 ك. ف بمحطة سبها كم 18 التي تغذي المنطقة الزراعية جنوب سبها رُغم ارتفاع درجات الحرارة وقلة الإمكانات.

