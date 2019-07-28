«أجوكو» تبحث مع شركتين أميركية وكندية صيانة حقل النافورة

بحثت شركة الخليج العربي للنفط والغاز «أجوكو» مع شركتي «كوك» الأميركية، و«بورزا» الكندية، أوجه التعاون في مجال صيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج مسعود المشاي مع مدير عام «بورزا»، والمدير التنفيذي لـ«كوك».

على صعيد آخر، أعلن حقل النافورة إستكمال عملية إصطياد وإستخراج العازل المطاطي ( PKR ) بحجم 7 بوصة من البئر (G 105) مما ستساهم العملية في تطوير البئر، وزيادة معدلات الإنتاج بالحقل من خلال هذا العازل موجود في البئر منذ 21 عاماً.

يذكر أن حقل النافورة ينقسم إلى:

1- حقل النافورة أوجلة المشترك «امتياز 51» و«منطقة التعاقد 91» يضم المجمعات الفرعية ( 2 ، 5 ، 4 ، 6)، ويصل إنتاجه إلى حوالي 35 ألف برميل يوميا، و يضخ الإنتاج عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف، وكذلك خط قطره 24 بوصة إلى حقل الانتصار ومنه إلى ميناء الزويتينة، حسب بيانات شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

2- حقل النافورة غير مشارك، الذي يضم المجمعات الفرعية (1، 3، 7، 8، 9)، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 21 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاج هذا الحقل عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال – رأس لانوف

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