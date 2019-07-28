الجروشي: إنتصارات الجيش بمحاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي

ليبيا – أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على محاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي.

الجروشي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن التمركزات الجديدة التي يسيطر عليها الجيش جميعها مواقع استراتيجية تعزز من سيطرته العسكرية وتسهل من مهمة تحرير العاصمة من الإرهاب.

وأضاف أن المحاور التي تقدم فيها الجيش كان يسيطر عليها عناصر متطرفة يقاتلون على أساس عقدي وأن القضاء عليهم يؤكد حقيقة الحرب التي يخوضها الجيش الوطني.

وأشار الجروشي إلى مشاركة عناصر متطرفة تتبع مليشيات أبوعبيدة الزاوي الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة وعناصر متطرفة تتبع ما يعرف بالجماعة الليبية المقاتلة فرع القاعدة في ليبيا إضافة إلى عناصر إرهابية تم تهريبها إلى ليبيا من سوريا عبر موانئ مصراتة الجوية والبحرية.

عضو مجلس النواب أكد بأن معركة تحرير طرابلس امتداد لمعارك بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب التي قضي فيها على إرهابيين هددوا حدود الدول الشقيقة المجاورة واختطفوا دبلوماسييها ومواطنيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية