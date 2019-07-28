بالصور.. صيانة محطة الكهرباء في سبها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن إجراء عمليات صيانة بمحطة سبها للكهرباء (جنوب البلاد).

وقالت الشركة في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «فرقة صيانة الكابلات التابعة لقسم الكوابل بإدارة الجهد المتوسط سبها تنفذ أعمال الصيانة شملت اصلاح كابل محول معطوب بمحطة تحويل 66 / 11 ك. ف بمحطة سبها كم 18 التي تغذي المنطقة الزراعية جنوب سبها».

اقرأ أيضا: 6 قرارات في اجتماع لجنة متابعة أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

ونوهت إلى أن «أعمال الإصلاحات تجري رغم ارتفاع درجات الحرارة وقلة الامكانات»، في وقت يواصل فيه المهندسون والفنيون التابعون للشركة العمل على إصلاح مرافق ومحطات الشركة في مختلف أنحاء البلاد.

وأجرى المتخصصون بالشركة عمليات صيانة لخط الكاسح (30 ك.ف) بتاجوراء الأربعاء الماضي، كما واصلوا العمل – ولساعات طويلة وتحت أشعة الشمس الحارة – لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية (الجهد المتوسط طرابلس).

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا