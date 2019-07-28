رئيس أركان مليشيات الوفاق : قواتنا صدت هجوم للجيش وتقدمت في محاور طرابلس

العنوان_طرابلس

قال رئيس الأركان العامة لمليشيات حكومة الوفاق محمد الشريف في مداخلة تلفزيونية إن قوات الجيش الليبي تحركت على أكثر من محور في طرابلس وتقدمت فيها معتبراً أن هذه التحركات محاولة من الجيش لتعويض مااعتبره هزيمة في الجفرة

كما اعترف الشريف بتقدم الجيش في القربولي معتبراً إياها أيضاً محاولة لملمة الجيش لوحداته التي قال إنه فقد السيطرة عليها رغم هذه التقدمات.

واتهم الشريف الجيش بقصف مستشفيات في طرابلس دون تحديد مكانها والأضرار التي سببها هذا القصف.

وعند سؤاله إلى أين تراجعت قوات الجيش التي قال أن هجماتها تم صدها قال الشريف ” أنها تراجعت دون ذكر الأماكن قائلاً سيصيبها ضعف كبير بالأيام القادمة حسب تعبيره “.

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