الفريق عبد الرازق الناظوري يطالب الجهات الأمنية بحصر الجناة وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة

بنغازي 28 يوليو 2019 (وال) – عقد سيادة رئيـس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبد الرازق الناظوري اجتماعا مع معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، رفقة مـدير أمن بنغـازي عميد عادل عبد العزيز، وكافة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وحث سيادة رئيس الأركان العامة – خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر مديرية أمن بنغازي – على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطن وحمايته وصيانة حقه، مع العمل على حصر الجناة وأصحاب السوابق وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، وذلك على وجه السرعة وبكل حزم وقوة وإلا يقتصر العمل الأمني على مناطق وشوارع بعينها إنما يجب أن يمتد إلى كافة مناطق وشوارع المدينة دون استثناء.

وأكد سيادته على ضرورة تنظيم العمل بالبوابات الإلكترونية بطريق التمركز الأمني المشترك الذي يشمل أكثر من جهة مختصة مشددا على ضرورة توثيق المخالفات الواقعة من قبل أي من المؤسسات العسكرية أو الأمنية وإحالتها وفق التسلسل المتبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

ويؤكد رئيس الأركان العامة على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الأمنية في هذه المرحلة منبها على عدم التهاون في ضرب أوكار الجريمة وإقرار الأمن. (وال_بنغازي).

هذا وقد عقد الاجتماع بمقر مديرية أمن بنغازي، وقد تم خلاله استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه مسؤولي القطاع الأمني أثناء تأديتهم للمهام المناطة بينهم وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي. (وال ـ بنغازي) ف و

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