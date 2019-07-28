ضربات سلاح الجو الليبي .. تكشف حقيقة تواجد قاعدة عسكرية لإيطاليا في مصراتة

بنغازي 28 يوليو 2019(وال)- اعترفت وزارة الدفاع الإيطالية بوجود قاعدة عسكرية لها في مدينة مصراتة، وذلك خلال بيان نشرته اليوم الأحد بخصوص الضربات الجوية التي استهدفت فجر أمس السبت قاعدة مصراتة الجوية .

وكانت السلطات الإيطالية قد نفت في أكثر من مناسبة وجود أي قاعدة لها في مصراتة، خاصة أو أي مكان في ليبيا، بينما أكدت أمس تمركز قواتها وعدم تضرر أي قوة إيطالية أو البنى التحتية المستخدمة من قبل وحداتها العسكرية العاملة بالقاعدة.

وأوضحت غرفة علميات الكرامة ـ في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك ـ إلى أن القيادة العامة أصدرت الأوامر بضـــرب مصدر خروج الطائــرة التركية المسيرة التابعة لمليشيات الوفاق، التي قامت باستهداف طائرة نقل خصصتها القيادة العامــة لنقـــل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينــا الدولـي للأراضي المقــدسة.

وأعلنت مقاتلات سلاح الجو أنها شنت أكثر من عشر غارات استهــدفت خلالهـا مقـرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيــران المسير وأكثــر مــن عشر أهداف اختــيرت بعنـايــة وتـــم تدمـــيرها وشملــت غـــرفة عمليــات ووسائط دفاع جوي ومخـازن للذخيرة لمواقع عسكــرية فــي مصراتة والكليـــة الجوية بها، وقاعدة سرت.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها أن “الكتيبة الإيطالية تعمل في ليبيا في إطار بعثة المساعدة والدعم الثنائية (MIASIT) إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا في انسجام مع خطوط التدخل التي حددتها الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن الوحدة تضم أفرادًا مهمتهم تقديم المساعدة الصحية والدعم والتدريب والاستشارات والتوجيه .

واعترفت وزارة الدفاع الإيطالية أيضا بوجود سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في طرابلس تنفذ مهام الدعم الفني اللوجستي للبحرية الليبية كجزء من العملية الوطنية.

ومن جهتها، نفت صحيفة لاستامبا الإيطالية أيضاً إصابة أي هدف إيطالي داخل القاعدة مؤكدة أن القوة التي قوامها 300 عنصر لم تتأثر لكن تقارير إيطالية أخرى تحدثت عن إصابة حظيرة للطائرات، ومستودع ذخائر ومقتل عدد من الأفراد التابعين للجماعات المسلحة في مصراتة .(وال – بنغازي ) رس

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