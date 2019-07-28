بيان لجنة الشّؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بخصوص الخسائر المتزايدة في أرواح المهاجرين قبالة السّواحل الليبية

طبرق 28 يوليو 2019(وال)- تعرب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن بالغ حزنها وأسفها عن حادث غرق للمهاجرين، أودى بحياة العشرات وأمام هذه المأساة، تدعو اللجنة إلى تحرك دولي لإنقاذ واستضافة المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط.

وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالمناقشات التي جرت في باريس، لإيجاد حلول لأزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط، تكرر اللجنة أن هذه الأزمة العالمية تحتاج لمعالجه ناجحة تشمل القضاء على أسباب الهجرة ومكافحة عصابات تهريب البشر.

وبهذا الصدد تذكر اللجنة بضرورة تنفيذ المنظمات الدولية بالاستحقاقات المناطة بها ووفاء تلك المنظمات بالتعهدات التي قدمتها للدول الأفريقية، ومن ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والتي لم تقدم أي شيء.

تشير اللجنة مجددا إلى تحفظها على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إيطاليا وحكومة الوفاق غير شرعية عام 2017، والتي لم تراعي الجوانب الإنسانية على حساب خفض إعداد المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية، وتكديسهم في مراكز احتجاز غير آمنة بعيدا عن السلطات الشرعية في ليبيا، وتدعو اللجنة إلى ضرورة وقف التعامل بتلك المذكرة.

كما تحث اللجنة المجتمع الدولي للضغط على السلطات بمدنية طرابلس، وبشكل عاجل لتوفير مراكز احتجاز آمنه للمهاجرين. وتدعو اللجنة منظمة الهجرة الدولية والمجتمع الدولي، لتكثيف جهودها من المساعدة في نقل أولئك المهاجرين إلى مراكز آمنة وتعجيل عودتهم إلى بلادهم، ونقلهم لبلد ثالث.

كما تذكر اللجنة المجتمع الدولي، بضرورة دعم مسيرة ليبيا نحو الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة الليبية؛ لتقوم بواجباتها ومنها تأمين الحدود والمنافذ في البلاد. (وال – طبرق) رس

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