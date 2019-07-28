آمر منطقة سبها العسكرية يكلّف الكتيبة 116 مشاة بتأمين مطار سبها الدولي

سبها 28 يوليو 2019 (وال) – وجه آمر منطقة سبها العسكرية، عميد محمد علي مسعود، كتابًا إلى آمر الكتيبة 160 مشاة، وذلك بشأن تكليف الكتيبة 116 مشاة بتأمين الحماية والحراسة لمطار سبها الدولي، وفقا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.

وأوضح كتاب، آمر منطقة سبها العسكرية، أنّ هذه التعليمات، تأتي وفق كتاب أمين عام القيادة العامة المرقم ق ع/160/3101، والمؤرخ في 30/6/2019م، مشيرًا إلى أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، والخاص بتكليف الكتيبة 116 مشاة، بتأمين الحماية والحراسة لمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النطفي، بوابة 17 جنوب بوابة كم “18” أوباري. (وال – سبها) ع ع

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