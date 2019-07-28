شركة الكهرباء: تنفيذ أعمال صيانة بطرابلس

قامت دائرة توزيع طرابلس المركز بتنفيذ أعمال الصيانة شملت مد عدد “2” كوابل حجم 240 ضغط منخفض من محطة نادي المنصورة إلى صندوق التوزيع بالقرب من شارع الجمهورية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة شملت مد كابل من محطة سانية التواتي بمنطقة بن عاشور إلى صندوق التوزيع وسعاية ابديري بجامع الصقع كما شملت أيضاً مد عدد “2” كوابل بمحطة النول بمنطقة أبوهريدة.

وأكد مدير دائرة توزيع طرابلس المركز صلاح الواوال أنه جرى إصلاح الأعطال كما أنهى الفنيون أعمال الكشف عن مكان الأعطال بالكوابل المعطوبة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة والتغذية مضيفا أنه يجري العمل على تغيير الجهد من 220 إلى 380 بمنطقة شارع الزاوية بالقرب من مدرسة البنات موضحا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار تخفيف الأحمال ومعالجة الاختناقات التي تحدث بشبكة التوزيع.

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