عاجل مقتل ” مجيد الشنوكة ” أحد أبرز قادة المليشيات في طرابلس “آمر كتيبة 80 مشاة ” وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة

العنوان_طرابلس
مقتل ” مجيد الشنوكة ” احد ابرز قادة المليشيات في طرابلس “آمر كتيبة 80 مشاة ” وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة
العنوان_طرابلس
مقتل ” مجيد الشنوكة ” احد ابرز قادة المليشيات في طرابلس “آمر كتيبة 80 مشاة ” وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة
يجعل مثواه نار ياحبيى نار مع غيره من الفجار انه الان يرى مقعده فى الدرك الاسفل من النار مع اخوانه الاشرار حوله سيد قطب وحسن البنا ومحمد مرسى وشريخان وشارون وهتلر وريجان واماكن محجوزة للسراج وباشاغا رفقة الشيطان الصادق الغريانى الداعرة الاخوانى المعتوه
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