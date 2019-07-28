عاجل مقتل ” مجيد الشنوكة ” أحد أبرز قادة المليشيات في طرابلس “آمر كتيبة 80 مشاة ” وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة

العنوان_طرابلس

مقتل ” مجيد الشنوكة ” احد ابرز قادة المليشيات في طرابلس “آمر كتيبة 80 مشاة ” وهو من سكان الغرارات سوق الجمعة

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