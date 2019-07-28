طرابلس.. ندوة حول السياسات الاقتصادية والتطورات المحتملة

شارك أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، في ندوة بعنوان السياسات الاقتصادية والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي، التي نظمتها وزارة المالية بمشاركة وزارة الاقتصاد والصناعة ومصرف ليبيا المركزي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن عامر أشاد بالجهود التي بذلت لإقامة الندوة التي تهدف للتعريف بالمستجدات والأوضاع الاقتصادية الراهنة من أجل الخروج بتوصيات تهدف لدعم الاقتصاد الليبي.

وجرى خلال الندوة التي عقدت بطرابلس، استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية التي انبثقت عن عمل اللجنة المكلفة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 231 لسنة 2017 لوضع التدابير والسياسات الاقتصادية وإجراءات تنفيذها.

وناقش الحضور مؤشرات أداء الاقتصاد الليبي وإجراءات السياسة التجارية وبرامج الإصلاحات المقترحة والوضع الاقتصادي الراهن والآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات والإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وحضر الندوة وزراء المالية، الاقتصاد والصناعة، العمل والتأهيل، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووكلاء عدد من الوزارات والمستشارين ومندوبين عن الهيئات والقطاعات والمؤسسات المالية والمصرفية .

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