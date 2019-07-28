بعد تجاهل الوفاق.. تعليم المؤقتة تتعهد بحل مشكلة طلاب مدرسة الشروق في هراوة

ليبيا – علق وزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي بومريز على معاناة طلاب مدرسة الشروق وإنتظارهم قراراً وزارياُ ينقذهم من فصول الصفيح، مبدياً إعتذاره لهم ولأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن تعليم بلدية هراوة لا يتبع وزراة التعليم الحكومة المؤقتة.

بومريز تعهد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد أمام كل الليبيين بأنهم على ثقة كبيرة من تفهم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وإهتمامه في التعليم أينما وجد في دولة ليبيا بصفة عامة سواء أكانت تتبع سلطة المؤقتة أو حكومة الوفاق.

وأكد على عزمهم إصدار تعليمات لمصلحة التقنيات في الحكومة المؤقتة وتحديد أقرب مكتب مشروعات يتبع هذه المصلحة لإعداد مقايسة للمدرسة، مبدياً أمله بصدور قرار قريب جداً لتخصيص الأموال بهدف إنشاء مدرسة في منطقة هراوة.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود مقاول في المنطقة لإنشاء المدرسة ستقوم الحكومة قبل بداية العام المقبل بتوفير صفوف متنقلة وجاهزة بكافة وسائل التعليم من صبورات ومقاعد وكل ما يحتاجه الطلاب كحل مؤقت.

وقال :”للأمانة لم تصل لنا أي مراسلة في هذا الخصوص أو مطالبة بصيانة وإنشاء المدرسة لأول مرة أسمع بها لأن بلدية هوارة ومنطقة تعليم هراوة لا تتبعان للحكومة المؤقتة لكن من واجبنا نحن كحكومة ومن سياسة الثني ومجلس الوزراء أينما إحتاج المواطن الليبي خدمة تكون على استعداد لتقديمها له رغم الإمكانيات الضعيفة”.

ونوّه إلى أنه بالرغم من أن ليبيا تسبح على بحر من البترول ولها إيرادات كبيرة وضخمة لكن الحكومة المؤقتة لا تستفيد من هذه الإيرادات بل تقترض من البنوك والمصارف التجارية لحلحة المشاكل و الاختناقات، مبدياً إستعدادهم لحل مشكلة طلاب مدرسة الشروق في هراوة.

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