بالصور.. آثار الدمار في المستشفي الميداني بطريق المطار

نشر جهاز الطب العسكري بالمنطقة الغربية صورًا لأثار الدمار الذي خلفه قصف جوي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس أمس، وأسفر عن مقتل خمسة من العناصر الطبية.

وأعلن الجهاز، في تدوينة أخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء 4 من ضحايا القصف وهم «د. فتحي بالقايد، د.أوس نصرات، د.إبراهيم بن صالح، المسعف محمد صلاح».

ودانت وزارة الصحة في بيان، ليل السبت، القصف الذي تعرض له المستشفى معتبرة أن «الاستهداف المتكرر لكوادره و تجهيزاته ونقاط عمله، خالٍ من أي حجة..».

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