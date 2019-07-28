إحراج جديد للرئاسي..إلغاء قرار الرئاسي بشأن الانتخابات البلدية لصدوره عن جهة غير ذي صفة

أخبار ليبيا24

ألغت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (18) لسنة 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

ويترتب على حكم الدائرة الثانية الصادر في 24 يونيو الماضي إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة، وتكون انتخابات المجالس البلدية التي تمت بهذا القانون لاغية وفقاً لحكم القضاء ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي والعودة بالعمل بالخصوص بقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 م بشأن انتخابات المجالس البلدية ما لم يطعن الرئاسي في الحكم أمام المحكمة العليا.

وكانت المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة ألا وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما يعني أن المحكمة تعتبر المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية.

وذكرت مصادر صحفية أن عدة بلديات في الغرب والجنوب قامت بانتخابات بلدية على أساس هذا القرار الصادر عن الرئاسي خلال الفترة الماضية وباركتها الأمم المتحدة ولكن هذا الحكم في حال سريانه سيجعلها هي والعدم سواء .

يشار إلى أن القضاء الليبي في طرابلس والبيضاء وبنغازي وسبها وغيرها بدوائره الإدارية المختلفة قام بإلغاء أو بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الرئاسي لذات السبب ألا وهو صدورها عن جهة غير ذي صفة ، أي من جهة منعدمة لم تتحصل على الثقة المطلوبة وفق الاتفاق السياسي الذي ولد هذه الحكومة ومجلسها الرئاسي الأمر الذي رتب مشاكل إدارية وقانونية كبيرة بسبب صدور هذه القرارات من هذه الجهة.

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