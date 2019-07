أمين عام «وزراء الوفاق» يُشارك في ندوة السياسات الاقتصادية

المتوسط:

شارك أمين عام مجلس الوزراء الدكتور” الطاهر عامر”، صباح أمس السبت ندوة ” السياسات الاقتصادية والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي”، التي نظمتها وزارة المالية بمشاركة وزارة الاقتصاد والصناعة ومصرف ليبيا المركزي، بحضور وزراء كل من “المالية، الاقتصاد والصناعة، العمل والتأهيل، مندوب عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووكلاء عدد من الوزارات والمستشارين ومندوبين عن الهيئات والقطاعات والمؤسسات المالية والمصرفية .

وأشاد الأمين بالجهود التي بذلت لإقامة الندوة التي تهدف للتعريف بالمستجدات والأوضاع الاقتصادية الراهنة من أجل الخروج بتوصيات تهدف لدعم الاقتصاد الليبي.

وتم خلال الندوة، استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية التي انبثقت عن عمل اللجنة المكلفة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 231 لسنة 2017 لوضع التدابير والسياسات الاقتصادية وإجراءات تنفيذها .

وناقش الحضور مؤشرات أداء الاقتصاد الليبي وتطور المالية العامة وإجراءات السياسة التجارية وبرامج الإصلاحات المقترحة والوضع الاقتصادي الراهن والآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات والإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

