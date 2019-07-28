وفد البرلمان في واشنطن يؤكد شرعية عمليات الجيش ضد الإرهاب

أكد وفد مجلس النواب في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على عدة نقاط تتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس النواب، بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وشرعية الجيش الوطني، والقيادة العامة، وما تقوم به من عمليات لتحرير البلاد من كافة المليشيات والعصابات الإرهابية، ودواعش المال العام، وتهيئة البلاد لإنجاز قاعدة دستورية وانتخابات .

كما تطرق بيان وفد النواب إلى الدور التركي والقطري في ليبيا، ودعمهما المتواصل للمليشيات وجماعات الإسلام السياسي بالسلاح، وتوفير المناخ والخطاب الإعلامي لهم، بما يزعزع استقرار الوطن، ويهدد أمنه القومي.

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