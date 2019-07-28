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وفد البرلمان في واشنطن يؤكد شرعية عمليات الجيش ضد الإرهاب

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وفد مجلس النواب في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على عدة نقاط تتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس النواب، بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وشرعية الجيش الوطني، والقيادة العامة، وما تقوم به من عمليات لتحرير البلاد من كافة المليشيات والعصابات الإرهابية، ودواعش المال العام، وتهيئة البلاد لإنجاز قاعدة دستورية وانتخابات .

كما تطرق بيان وفد النواب إلى الدور التركي والقطري في ليبيا، ودعمهما المتواصل للمليشيات وجماعات الإسلام السياسي بالسلاح، وتوفير المناخ والخطاب الإعلامي لهم، بما يزعزع استقرار الوطن، ويهدد أمنه القومي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • بما أنكم الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا فيما ذهابكم إلى ترامب يا سفلة و اهدار المال من أجل أن يرضى عليكم ترامب يا اوباش لطختم سمعت ليبيا البريئة من وجوهكم الميتة

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    • نفس حكاية المؤتمر الوطنى طرابلس وبنغازى الخسيس الواطى والبرلمان طايح صلاحيته وإنفجر وإنقسم الى طرابس وبنغازى فعلى أي برلمان يتحدثون عن برلمان ميت الكلاب زمان رفعو مكانس فى وجه المؤتمر الوطن مفروض هولاء يرد لهم مافعلو ويرفعوه لمجارى بنك بنغازى المركزى ليبول عليهم صدام

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