توزيع التطعيمات على المراكز الصحية في مصراتة

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية مصراتة اليوم الأحد بدء توزيع التطعيمات التي تسلمها مؤخرا من جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن توزيع التطعيمات على المرافق الصحية بالبلدية يستمر على مدى يومين، على أن يستأنف عمل وحدات التطعيم خلال ساعات الدوام الرسمي يوم الثلاثاء.

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وطمأن المكتب إلى «توفر كميات التطعيمات»، داعيا إلى عدم الإزدحام تفادياً لإرباك العاملين في وحدات التطعيم، والتعاون التام مع فرق التطعيم بالمرافق الصحية.

جاء توزيع التطعيمات بعد شكاوي تلقاها المجلس البلدي مصراتة من الأهالي، بشأن نقص التطعيمات الشهر الماضي، لكن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى أعلن توفر التطعيمات خلال ثلاثة أسابيع.

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