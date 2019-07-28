اللواء مادي: لم يبق للميليشيات إلا معركة التضليل الإعلامي والشائعات

قال قائد المنطقة العسكرية الغربية، التابعة للقوات المسلحة، اللواء إدريس مادي، إن سلاح الجو يستهدف يوميا قواعد وتمركزات الميليشيات، مشيرا إلى أن استهدافهم مدينة الجفرة لن يحقق أي تغيير حقيقي لواقع الحال، وأن السيطرة الجوية هي الفيصل في المعركة الحالية.

وأكد اللواء مادي في تصريح لصحيفة الاتحاد، أمس، أنه لم يبق للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق إلا معركة التضليل الإعلامي والشائعات لرفع معنوياتهم، مشيرا إلى لجوئهم إلى الحرب الإعلامية لاستهداف القوات المسلحة .

وأضاف مادي أن كلمة القائد العام للقوات المسلحة، هي أوامر واضحة لأفراد الجيش، بالمحافظة على أرواح المدنيين، وعدم السماح بالتجاوزات من قبل الأفراد، وتنفيذ التعليمات، والإصرار على استكمال المهمة المكلفة به

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