مركز خدمات الكلى بنغازي يحتفي باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي

بنغازي 28 يوليو 2019 (وال)- نَظّم مركز خدمات الكلى بنغازي اليوم الأحد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاتهاب الكبدي الفيروسي (سي) ، تحت شعار معاً للقضاء على فيروس (سي) .

وحضر الاحتفال الذي نُظم في القاعة الرئيسة فندق تبستي بنغازي، نخبة من الأطباء المختصين.

وقالت الأخصائية في أمراض الباطنة والكلى، في مركز أمراض القلب بنغازي الدكتورة صباح البرعصي – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الاحتفالية خاصة باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الذي يوافق الثامن والعشرين من يوليو من كل عام .

الررعصي أوضحت أن مركز أمراض الكلى الهواري في بنغازي يحاول جاهدًا للحد من انتشار هذا المرض، وعلاج المرضى الحاليين المصابين بهذا الفايروس، ـ وبفضل الله ـ تم علاج 95% من المصابين من سنة 2003 إلى شهر يونيو 2019، بغض النظر على أسباب الإصابة بالمرض.

وتابعت البرعصي، أن الهدف من هذه الاحتفالية توعية الناس بعدم الخوف من المصاب بالفايروس (سي)، وأن هذا المرض يتعالج، ونحن سعيدين جدًا لما وصلنا إليه اليوم، وأن نوع من أنواع الوباء آيل للانقراض . (وال-بنغازي) ع ط/ رس

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