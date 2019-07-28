مرغم: بعد عام 2014 شنت حملة كراهية ضد التيار الاسلامي المحترم لترك الفراغ للغوغاء

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم إن تونس على الرغم مما وصفه بـ” مراحل الاستبداد ” (فترة حكم بن علي) لكنها لم تخرج عن القانون فجميع السلطات التونسية تحترم القانون وتلتزم به عكس ما يجري في ليبيا، معتبراً أن الفوضى التي خلفها “معمر القذافي” أدت للإستهانة بالقانون وشاعت بين المواطنين روح احتقار القانون وعدم الالتزام به حسب زعمه.

مرغم علق خلال إستضافته في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على الانتقال السلس الديمقراطي القانوني في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، واصفاً إياه بالإنجاز الحقيقي فالجميع يعيش في مرحلة ظلامية ينتظرون النور بشوق وبتلهف حسب تعبيره.

وقال :”نحن ننظر لهذا بانبهار في المؤتمر الوطني العام عندما استلمنا السلطة بكل أريحية بإجراءات شبيهة كما تونس وعقدنا الجلسات مباشرة لكن ما جرى بعد ذلك أن مجلس النواب خالف القواعد الدستورية والجوهرية المتمثلة بقواعد انتقال السلطة على الرغم أنها شكلية لا تؤثر”.

وأكد على أن ثقافة احترام القانون والمؤسسات والإختصاصات في تونس تعد ثقافة موروثة ومنتشرة ليست على مستوى النخب فقط، مبدياً إستغرابة من ما وصفهم بـ”الإخوة المنتخبين” الذين ذهبوا تحت حماية شخص لا يعترف بالإعلان الدستوري الذي انتخبت على أساسه وبمجرد تعيينه ركلهم جانباً حسب تعبيره في اشارة منه للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

كما يرى أن من تآمر على البلاد وقال حينما نشب الخلاف بين الليبيين أنه خلاف سياسي وليس قانوني قامم بذلك لإستبعاد حكم المحكمة والقانون مما أدى لترسيخ الفوضى في ليبيا وإضعاف الثقافة القانونية حسب زعمه، منوهاً إلى أنه في عهد القذافي لم يكن هناك نخب سياسية واعية تصنع القادة وتطرح مشاريع سياسية في المجتمع.

وأضاف :”روح الثورة في البداية كانت قوية جداً بظل احترام القانون وصدرت أحكام من المحكمة الدستورية بإلغاء بعض القوانين التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي وإحترمها المؤتمر وانصاع لها، سوء تأسيس النخب والانتخابات عام 2014 بعد حملة كراهية شديدة لطيف سياسي محترم “التيار الإسلامي ” الذي خصومه بالمجتمع يعلمون أنهم أكثرهم اخلاقاً ومع ذلك صدرت حملة إعلامية لتشويههم وتصويرهم بالعملاء ولعبوا على وعي الشعب وكفروه بالديمقراطية مما أدى لإنسحاب الكتلة الكبرى من الشعب من العملية السياسية والانتخابات لتترك الفراغ للغوغاء”.

وبيّن أن ما يمكن الإستفادة منه من فوائد وعبر التجربة التونسية هو إلتزام مبدأ سيادة القانون من قبل الرئيس والسلطات كما يخضع المواطن لهذا القانون أي الإحتكام للقانون و إذا حدث خلاف يجب اللجوء لمحاكم تفسر القانون وتعطي لكل ذي حق حقه، مشدداً أهمية الرجوع للقانون وتطبيقه واحترامه فلا يمكن بناء دولة دون قانون.

مرغم أشار إلى أن مسألة سيادة القانون تعتبر كلمة السر في بناء أي دولة ، مدعياً بأن الوضع الذي أوجده القذافي بالبلاد وحالة اللادولة واللاقانون بوجود ما وصفها “كتائبه الأمنية ومليشيات يقودها أبناءه ” جعل هناك جيش لا يعتد بتراتبية القانون العسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية