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تشييع ضحايا استهداف مستشفى ميداني بطريق المطار

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أقيمت اليوم الاحد مراسم تشييع العناصر الطبية الخمسة الذين قتلوا جراء استهداف المستشفى الميداني الزهراء في طريق المطار.

وبين مركز الطب الميداني والدعم أن القتلى من الطاقم الطبي للمركز وقد قتلوا أمس السبت.

وبث مركز الطب الميداني والدعم تسجيلا مصورا يظهر الآثار الناجمة عن قصف المستشفى.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • والله مادمنا أحياء لن يحكمنا هذا القرد حلاوتا وسوف نحارب نحن وأولادنا وأحفادنا
    لو نريد كلبا لتركنا معمر مش ناتى بحمار مثل عجوز الرجمة والله ترهونة قادرين مانخلو فيها ذكر والبرقاويين حايهربو فى القريب العاجل

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