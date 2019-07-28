عقب تقديمه واجب العزاء في السبسي .. سيالة يبحث مع الجهيناوي سبل العودة للمسار السياسي بليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تونس العاصمة .

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأحد، أن الجانبان بحثا الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تمر بها طرابلس، وسبل وقف العدوان والعودة إلى المسار السياسي ودعم الحكومة التونسية لهذا المسار.

وأضاف البيان، أن اللقاء جاء خلال تقديم سيالة، واجب العزاء في فقدان تونس للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية الخميس الماضي.

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