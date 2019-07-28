الثني يبحث احتياجات مرضى التوحد

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، لبحث آليات توفير احتياجات فئة المصابين بمرض التوحد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات هذه الفئة من المرضى، وكيفية توفيرها وتسيير الأمور لها، فيما شدد دولته على أنه سيوفر كل احتياجاتهم وكافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر الثني التعليمات بالعمل على إنشاء مركز مختص لعلاج وإيواء مرضى التوحد وفقا لأعلى المستويات المعتمدة دوليا مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة له بما يؤهل هذه الشريحة للانخراط في المجتمع وفقا لقدراتها.

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