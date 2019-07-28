تشييع جثامين ضحايا قصف المستشفى الميداني (صور)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الأحد، تشييع جنازة ضحايا القصف جوي الذي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس أمس.

ودانت وزارة الصحة في بيان، ليل السبت، القصف الذي تعرض له المستشفى، معتبرة أن «الاستهداف المتكرر لكوادره وتجهيزاته ونقاط عمله، خالٍ من أي حجة..».

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ونشر جهاز الطب العسكري بالمنطقة الغربية، في وقت سابق اليوم، صورًا لآثار الدمار الذي خلفه قصف جوي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس.

وأعلن الجهاز، في تدوينة أخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء 4 من ضحايا القصف وهم د. فتحي بالقايد، د.أوس نصرات، د.إبراهيم بن صالح، والمسعف محمد صلاح.



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