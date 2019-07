المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنَّ التيار الكهربائي يعودُ إلى منازل المواطنين بحي اللثامة في مدينة تاورغاء وذلك بشحن عدد (2) محولات هوائية لتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي وسط أجواء من الفرحة والبهجة لعودة الحياة بالمنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنه لازال العمل مستمر لتغذية كل المناطق في مدينة تاورغاء.

The post عودة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية