«دائرة طرابلس»: تنفيذ أعمال الصيانة من محطة نادي المنصورة لصندوق التوزيع

قامت دائرة توزيع طرابلس المركز، بتنفيذ أعمال الصيانة شملت مد عدد “2” كوابل حجم 240 ضغط منخفض من محطة نادي المنصورة إلى صندوق التوزيع بالقرب من شارع الجمهورية.

وشملت مد كابل من محطة سانية التواتي بمنطقة بن عاشور إلى صندوق التوزيع وسعاية ابديري بجامع الصقع كما شملت أيضاً مد عدد “2” كوابل بمحطة النول بمنطقة أبوهريدة

وأفاد مدير دائرة توزيع طرابلس المركز المهندس، صلاح الواوال، إن إصلاح الأعطال أُنجزت مساء يوم الجمعة الماضية، حيث أنهى الفنيون أعمال الكشف على مكان الأعطال بالكوابل المعطوبة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة والتغذية.

وأضاف أنه يجري حالياً تغيير الجهد من 220 إلى 380 بمنطقة شارع الزاوية بالقرب من مدرسة البنات.

كما أضاف بأن أعمال الصيانة تأتي في إطار تخفيف الأحمال ومعالجة الاختناقات التي تحدث بشبكة التوزيع.

