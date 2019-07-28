بلدية بنغازي تواصل أعمال تركيب الحواجز المرنة الطرق الرئيسية

أكدت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، تواصل حملة تركيب الحواجز المرنة في الطُرق الرئيسية بداية من المدخل الشرقي للمدينة بطريق العروبة من جزيرة حي السلام وحتى مفترق عمارات 602.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الحملة تشمل المدخل الغربي للمدينة وامتداد شارع الجزائر من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر (جزيرة بوشليف) إلى منطقة قنفوده، لافتة على أن العمل في الفترة القريبة القادمة سوف يشمل الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) من جزيرة بوشليف إلى مُفترق الطريق الدائري الثالث مع شارع العراق، إضافة إلى العديد من الطُرق والشوارع الرئيسية الأُخرى.

وأكدت البلدية، أن الهدف من تركيب هذه الحواجز هو من منع المركبات من الدخول إلى الطريق المُعاكس مما قد يُسبب خسائر في الأرواح، والمُمتلكات العامة والخاصة مِنها أعمدة الإنارة العامة التي تُساهم في مُساعدة سائقي المركبات الآلية على الرؤية ليلا كما إنها تُعطي مظهراً جمالياً للمدينة.

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