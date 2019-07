اجتماع أمني موسع بمقر المجلس البلدي تاجوراء

المتوسط:

شارك رئيس الدعم المركزي فرع تاجوراء، في الاجتماع الأمني، الذي ضّم الأجهزة الأمنية والمُخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية بمقر المجلس البلدي تاجوراء.

وتناول الاجتماع الأمني، كيفية التنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة داخل نطاق الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء ومدى جدية تنفيذ الخُطط الأمنية، والعمل على تأمين مداخل ومخارج البلدية وتأمين الطريق العام وتسهيل حركة السير للمواطنين والعمل على تأدية الواجب الوطني بكل مهنية ودقة وضبط المُخالفين للقانون وإحالتهم لجهات الاختصاص، وأيضاً تناول الاجتماع احتياجات الأجهزة الأمنية وما مدى قُدرة دعم المجلس البلدي لهذه الأجهزة لتأدية مهامهم المُكلفين بها.

