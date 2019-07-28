اجتماع ثنائي بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة

المتوسط:

عقد صباح اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 بوزارة العدل اجتماعا ضم مستشار وزير العدل ومسؤول مشروع البحث والإنقاذ بالمنظمة الدولية للهجرة.

وبحث الاجتماع كيفية العمل على تنفيذ مشروع الإجراءات التشغيلية الموحدة للإنقاذ البحري .

يشار إلى أن وزارة العدل شاركت في إعداد هذا المشروع ضمن فريق تقني يضم خبراء من وزارات عدة مختصة لها علاقة بإنقاذ المهاجرين والبحث عن المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية منهم وإتمام مراسم دفنهم أو تسليمهم.

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل تضم الأطراف المختصة بالشأن ذاته يتم فيها وضع المُلاحظات المتعلقة بالمشروع ومناقشتها وعرضها على الجهات المختصة ووضعها موضع التنفيذ في أقرب الأوقات.

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