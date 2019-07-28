المؤقتة تبحث الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيضانات والسيول

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعا وزاريا موسعا لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أي كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة،آليات وضع خطة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة، على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي، كما استعراض كافة المقترحات والحلول الواردة من الوزارات والهيئات والبلديات المعنية بهذه المشاكل وتقديمها للجنة الطوارئ المشكلة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية.

وأصدر الثني، تعليماته بالعمل على إصدار القرارات اللازمة لتخصيص المبالغ المالية التي تم اقتراحها والبالغة قيمتها 24 مليون دينار ليبي سيتم تخصيصها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص مبلغ وقدره 26 مليون دينار ليبي لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

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