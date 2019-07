لجنة الرقابة الإدارية تنتهي من التقرير السنوي لعام 2018

المتوسط:

قامت اليوم الأحد 2019.7.28م اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي لسنة 2018م بتسليم التقرير إلي عبدالسلام الحاسي رئيس الهيئة.

ويعتبر التقرير السنوي للهيئة هو حصيلة عمل الهيئة 2018م ويحتوي علي نتائج متابعة الحكومة والجهات التابعة له. كما يحتوي علي أهم الملاحظات التي تم تسجيلها خلال متابعة الملفات المهمة وإحصائيات بعدد القضايا.

وحضر التسليم مدراء الادارات والمكاتب، وقام رئيس الهيئة بتقديم الشكر لكل من شارك في إنجاز هذا التقرير وإظهاره بالمظهر الجيد، وحث الحضور علي العمل من أجل إنجاز التقرير القادم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من أي ملاحظات تم تسجيلها أثناء أعداد التقرير السنوي الحالي، وأن يتم العمل من أجل إظهار التقرير إبرازه للمجتمع من خلال إقامة الندوات وورش العمل وتكثيف التغطية الإعلامية لما جاء فيها لإظهار عمل الهيئة والجهد المبذول من قبل أعضاء الهيئة والقائمين على إنجاز التقرير.

