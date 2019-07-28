اللجنة المركزية: إلغاء قرار الرئاسي لن يُلغي الانتخابات البلدية

قالت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية إن حكم محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار المجلس الرئاسي، رقم 18 لسنة 2019، بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية من النظام الفردي إلى نظام القائمة، لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة.

وأوضحت اللجنة المركزية أن قرار المحكمة سيؤثر فقط على مواعيد الانتخابات القادمة للمجالس البلدية المقبلة على انتخاب مجالسها، مؤكدة أن هذا الحكم تحت إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت الإثنين الماضي حكما قضائيا بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، حيث تم قبول الطعن شكلا وإلغاء القرار لصدوره عن جهة غير ذات صفة، حسب نص الحكم، وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، موضحة بأن سيجب تنفيذ ما ينتج عن هذا الحكم مالم يتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

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