الحرس البلدي طبرق يعدم كمية من اللحوم المجمدة الفاسدة

تمكن عناصر جهاز الحرس البلدي بطبرق، من ضبط كميات من لحوم ودواجن وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية مخزنة داخل بعض المحال التجارية فى المدينة .

وأكد مدير المكتب الإعلامى بالجهاز مصطفى عوض بوزاكى، أن منتسبي الجهاز تمكنوا من ضبط 120 صندوق من أنصاف صدور دجاج مجمدة برزيلي الإنتاج، وشاورما دجاج برازيلي 180 صندوق، و170 صندوق من كرات للحم “مايدا” إماراتي الصنع .

وأضاف بوزاكي، فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بطبرق أنه تم ضبط 10 صندوق جبنة موزريلا ألمانية الصنع، و70 صندوق سمك زبيدي نهري “برازيلي”، و10 صندوق حلقات دجاج جزائري الصنع، و45 صندوق نفانق ساديا دجاج، و40 صندوق دبوس دجاج برازيلي، و40 صندوق كاحل الدجاج برازيلي، و3 صناديق أسماك مملحة مصرية، و14 كيس حنازيل دجاج محلي.

وتم إعدام و إتلاف هذه المضبوطات في مكب القمامة بمنطقة “بطرونه” على طريق طبرق إجدابيا الصحراوي بحضور مدير الحرس البلدي وعضو اللجنة التسيرية هاشم امصادف عضوا عن اللجنة الأمنية المشتركة، ومسؤول الإعلام والمفتش الصحي .

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