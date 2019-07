المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بأنَّ المجلس سيقوم بإطلاق حملة نظافة للمنطقة الأثرية بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك للمجلس البلدي لبلدية شحات مع المؤسسات الرياضية والمنظمات والجمعيات التطوعية ببلدية شحات.

ونأمل من الجهات المذكورة بالكتاب حضور الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 30/ 7/2019م علي تمام الساعة 12 ظهرا.

