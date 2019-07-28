كهرباء المؤقتة تبحث مشاكل الشبكة الكهربائية بمنطقة الساحل

البيضاء-العنوان

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بخصوص دراسة المشاكل التي تواجه الشبكة الكهربائية لمنطقة الساحل ناقش خلاله دراسة الوضع القائم وطرح كافة المشاكل.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة والشركة العامة للكهرباء لمشاكل الشبكة الكهربائية بمنطقة الساحل حيث تم وضع الحلول العاجلة لها من خلال وضع خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل فترة الشتاء بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لحل كافة المشاكل بصورة نهائية.

وبحسب المكتب الإعلامي اثني المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري علي كل المجهودات التي تبذلها الإدارات المختلفة بالشركة العامة للكهرباء للسعي في حل المشاكل بالمنطقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء وذلك تنفيذا لقرار رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري والذي يقضي بحل كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية في كل ركن من أركان هذا الوطن حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

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