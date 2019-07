تفاصيل اجتماع نائب بالرئاسي مع وزيري الحكم المحلي والعمل والتأهيل

المتوسط:

اجتمع عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات “محمد عماري زايد” اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، وزيري الحكم المحلي ” ميلاد الطاهر” والعمل والتأهيل “المهدي الأمين”.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تنظيم عمل البلديات ووزارة الحكم المحلي في كل ما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة لملف الإدارة المحلية بشكل يضمن الاستفادة من هذه المنظمات، وما تقدمه من برامج وفق سياسة الدولة الليبية وأولوياتها.

