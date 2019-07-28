المجلس الرئاسي يدين استهداف المستشفى الميداني جنوب طرابلس

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن ادانته لاستهداف المستشفى الميداني بجنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي، داعيا المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته.

وقال المجلس، “إن القوات والقوات المساندة يواصلون ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها بشجاعة وبسالة، واحترام مطلق للقانون الدولي الإنساني والأعراف العامة للحرب”،على حد وصفهم.

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