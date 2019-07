«الرئاسي» يُدين قصف المستشفى الميداني جنوب طرابلس

المتوسط:

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، استهداف قوات الجيش على العاصمة وتحديدًا للمنشآت المدنية، التي كان آخرها ما وقع السبت من قصفٍ جوي لمستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس، الذي أسفر عن استشهاد 5 أطباء ومسعفين وإصابة 8 من الطاقم الطبي بجروح.

ويُقدم المجلس الرئاسي أحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة.

ويؤكد المجلس الرئاسي، أنَّ الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها للقضاء المحلي والدولي.

