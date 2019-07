المتوسط:

أفاد أيمن الهوادي مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بمدينة بني وليد، بأنه تمَّ افتتاح صباح اليوم الأحد بمدينة بني وليد المراكز الصحية الخاصة بالتطعيمات للأطفال والتي بلغ عددها 8مراكز صحية موزعة حسب التوزيع الجفرافي للمدينة.

وأشار إلى أنه من خلال الطلب المرتفع على تطعيمات الاطفال من المواطنين والنقص الشديد الذي تعاني منه المدينة خلال الفترة الماضية فقد تم تخصيص مراكز صحية في احياء مختلفة من المدينة تجنبا لحصول الازدحام على مكتب الرعاية الصحية .

وختامًا، دعا الهوادي، بزيادة الجرعات المخصصة للمدينة مع مراعاة العدد الكبير من النازحيين المتواجدين بالمدينة.

The post تخصيص 8 مراكز لتطعيمات الأطفال‎ في بني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية