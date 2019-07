المتوسط:

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، إن حكم محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية، لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف حكمت الإثنين الماضي، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (من النظام الفردي إلى نظام القائمة).

وأوضحت اللجنة أن حكم محكمة استئناف طرابلس لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة، لكنها سيؤثر على مواعيد الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن الحكم تحت إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمه العليا.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر تعديلا للائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية شدد فيه على ضرورة الانتخاب وفقًا لنظام القائمة.

The post «لجنة الانتخابات»: حكم إلغاء تعديل اللائحة لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية