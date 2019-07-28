“بركان الغضب” : سيطرة قواتنا على قاعدة الجفرة مسألة وقت

ليبيا – قال الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة للرئاسي والقيادي بالمجلس العسكري مصراتة مصطفي المجعي أمس السبت إن قاعدة الجفرة الجوية أصبحت الآن في مرمى نيرانهم ، معتبراً أن السيطرة على القاعدة هي مسألة وقت فقط.

المجعي أوضح في خاص لشبكة “الرائد ” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الضربة الجوية التي استهدفت الكلية الجوية مصراتة هي ردة فعل من “حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على الضربات الموجعة التي استهدفت قاعدة الجفرة ، مشيراً إلى أن قصف ما وصفه بـ” طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) للكلية الجوية لم يسفر عنه أضرار بشرية أو مادية.

وإختتم المجعي حديثه بالقول :”إن قواتنا تدحر الآن عناصر حفتر في معسكر النقلية بطريق المطار”، مؤكداً أن طيران الوفاق يستهدف من وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بضربات موجعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية