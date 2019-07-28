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خلال يومٍ واحد.. «بنغازي الطبي» يجري 12 عملية جراحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

أعلن رئيس قسم العمليات الكبرى واستشاري الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي الدكتور محمد عزيز، أن العمليات التي أجريت اليوم تتراوح ما بين 9 إلى 12 عملية في عدة تخصصات منها الجراحة العامة 6 عمليات جراحية.

ونقل مركز بنغازي الطبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من العمليات الجراحية استئصال للمرارة، استئصال رحم، وجراحة المسالك البولية عمليتين جراحيتين ( للخصية المهاجرة)، مشيرا إلى أن جميع هذه العمليات روتينية باستثناء عملية استئصال ورم بالثدي الأيسر والغدد اللمفاوية المصاحبة له.

من جانبه قال رئيس تمريض قسم العمليات ” شهاوي البرغثي ” تنوعت العمليات الجراحية بين الجراحة العامة ( اخذ عينة ) وعمليتي (مرارة) وجراحة المسالك ايضا أمراض النساء ، من ضمن الحالات حالة تعاني من ورم بالثدي واليوم قام الأطباء باستئصال الغدد اللمفاوية المصاحبة .

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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