خلال يومٍ واحد.. «بنغازي الطبي» يجري 12 عملية جراحية

أعلن رئيس قسم العمليات الكبرى واستشاري الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي الدكتور محمد عزيز، أن العمليات التي أجريت اليوم تتراوح ما بين 9 إلى 12 عملية في عدة تخصصات منها الجراحة العامة 6 عمليات جراحية.

ونقل مركز بنغازي الطبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من العمليات الجراحية استئصال للمرارة، استئصال رحم، وجراحة المسالك البولية عمليتين جراحيتين ( للخصية المهاجرة)، مشيرا إلى أن جميع هذه العمليات روتينية باستثناء عملية استئصال ورم بالثدي الأيسر والغدد اللمفاوية المصاحبة له.

من جانبه قال رئيس تمريض قسم العمليات ” شهاوي البرغثي ” تنوعت العمليات الجراحية بين الجراحة العامة ( اخذ عينة ) وعمليتي (مرارة) وجراحة المسالك ايضا أمراض النساء ، من ضمن الحالات حالة تعاني من ورم بالثدي واليوم قام الأطباء باستئصال الغدد اللمفاوية المصاحبة .

