تدمير طائرات أوكرانية خلال قصف مطار الجفرة في ليبيا

كشفت مصادر إعلامية، يوم أمس السبت، أن الضربات الجوية لقوات الوفاق الليبية على مطار الجفرة التابع لقوات المشير حفتر أدت إلى خسائر في الممتلكات ومنها طائرات عسكرية.

وذكر موقع “الجزيرة” الإنجليزي نقلا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على مطار الجفرة سبب بتدمير عدد من الطائرات ومنها طائرتين أوكرانيتين من نوع “إيل 76”.

Latest reports in #Libya claim extensive #GNA airstrikes on #LNA positions such as Al-Jufrah AFB. On this @planetlabs imagery from 26.07.19 at 09:13 UTC, plumes of smokes are seen where several jets or transport aircrafts usually park. Aircraft type not corroborated yet. #GEOINT pic.twitter.com/K0swg49R9O — Observer IL (@Obs_IL) July 27, 2019

كما ذكر موقع ” avia.pro” المتخصص بالطيران أن طائرتان أوكرانيتان من نوع “إيل 76” تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات الأوكرانية تابعة لشركة “ألفا إير” الأوكرانية للشحن الجوي ومقرها في العاصمة كييف.

وتمتلك شركة الشحن الجوية 5 طائرات من هذا الطراز والتي تم إنتاجها بين عامي 1990 و1992.