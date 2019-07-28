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تدمير طائرات أوكرانية خلال قصف مطار الجفرة في ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشفت مصادر إعلامية، يوم أمس السبت، أن الضربات الجوية لقوات الوفاق الليبية على مطار الجفرة التابع لقوات المشير حفتر أدت إلى خسائر في الممتلكات ومنها طائرات عسكرية.

وذكر موقع “الجزيرة” الإنجليزي نقلا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على مطار الجفرة سبب بتدمير عدد من الطائرات ومنها طائرتين أوكرانيتين من نوع “إيل 76”.

كما ذكر موقع ”  avia.pro” المتخصص بالطيران أن طائرتان أوكرانيتان من نوع “إيل 76” تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات الأوكرانية تابعة لشركة “ألفا إير” الأوكرانية للشحن الجوي ومقرها في العاصمة كييف.

وتمتلك شركة الشحن الجوية 5 طائرات من هذا الطراز والتي تم إنتاجها بين عامي 1990 و1992.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • ونسيتم تقولوا ان الطائرات الورقية التركية دمرت غواصة بحرية كانت موجودة بالمطار لو كانت هذه الطائرة المسيرة بهذه القدرات الخارقة لاستطاعت المليشيات دخول المطار ياحمار بعد ان فشلوا 30 مرة فى دخلوه كل ما فى الامر تهويل لتسويق الطائرة التركية غالية الثمن ويننحها زوج بنت امينة مرات اردوغان وبالطبع تستفيد من بيع الصفقة من اموال الشعب الليبى وتكون سعيدة كلما اسقطت طائرة لبيع ما لديهم من مخزون لا يجد من يشتريه سوا السراج وتميم فكلاهما لا عنيه الشعب فى كلا البلدين المهم نيل رضا امينة وبالتالى جوزها اردوغان الجبان لا يرفض لها طلب

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