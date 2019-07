المتوسط:

يقوم مكتب المعلوماتية والدعم الفني تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بتحديث منظومة الموارد البشرية للوزارة.

ويشمل التحديث مطابقة البيانات الوظيفية للموظفين الذين تشملهم قرارات الترقية والتسويات للعام الحالي 2019.

يذكر بأن مكتب المعلوماتية يشرف خلال الوقت الحالي علي تحديث عدد ( 5 ) منظومات سيتم الاعلان عنها خلال المدة القادمة.

