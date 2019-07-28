الحاسي يستلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة

سلّمت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تقريرها السنوي لرئيس الهيئة عبد السلام الحاسي.

وشمل التقرير إحصائيات وتقارير بها ملاحظات على عمل المؤسسات العامة التابعة للحكومة المؤقتة من وزارات وهيئات وقطاع مصرفي.

وكان الحاسي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ناقشوا من خلاله عدة مواضيع وعمل الهيئة ووضع حلول لتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة أبرزها الجانب التشريعي.

وأشار الحاسي بذلك الوقت إلى أن الهيئة ستقدم التقرير السنوي لعملها لمجلس النواب هذا الأسبوع للاطلاع عليه واعتماده بحسب القوانين المعمول بها.

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