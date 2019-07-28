الرئاسي: المستشفيات تتعرض لـ”استهداف ممنهج”

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الجوي الذي استهدف السبت، المستشفى الميداني جنوبي طرابلس، مخلفاً 7 قتلى (5 أطباء ومسعفيْن)، إضافة إلى إصابة 8 من الأطقم الطبية بجروح.

وفيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القصف، بادر “الرئاسي” في بيان أصدره اليوم الأحد، باتهام قوات الجيش الوطني، معتبرا أن استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية “أصبح ممنهجا” ويعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت المجلس الرئاسي إلى أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق تقوم بتوثيق ورصد مثل هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

وكان مركز الطب الميداني والدعم، استنكر الهجوم على المستشفى الميداني، والأطقم الطبية، منوّهًا بأن العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات والأطقم الطبية، ليسوا أهدافًا عسكرية، ولا طرفًا في النزاعات المسلحة.

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